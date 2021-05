Serie A, il calendario del prossimo turno

Nel prossimo fine settimana si giocherà l'ultima giornata di campionato che decreterà i verdetti ancora mancati. Lunedì la Lega ufficializzerà date e orari degli incontri: le gare con in palio punti per le qualificazioni alla coppe europee si giocheranno in un unico slot, così come quelle valide per la corsa salvezza

Ultimi 90 minuti di Serie A tutti da vivere, lo spettacolo del nostro campionato si prepara a chiudere i battenti per questa stagione, prima però c’è da giocare il 38° e ultimo turno. Una giornata – che si disputerà nel prossimo weekend – che decreterà gli ultimi verdetti ancora mancanti e le partite di cartello sicuramente non mancano, Atalanta-Milan su tutte: solo lunedì però la Lega Calcio renderà noti gli orari e le date definitive degli incontri, un calendario che verrà deciso in base ai risultati e alla classifica post 37^ giornata. Ovviamente tutte le gare valevoli per un posto alla prossima Champions League, così come quelle con in palio la qualificazione alle altre coppe europee, verranno disputate in un unico slot così da garantire la contemporaneità; stesso discorso per le sfide con in palio punti per la lotta salvezza, che occuperanno un altro slot.