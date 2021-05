Le parole di Fabio Paratici nel pre-partita:

"Giochiamo tutto l'anno partite da dentro o fuori: abbiamo la pressione per vincere sempre, ma abbiamo grande entusiasmo dopo la Coppa Italia. Ci rende orgogliosi. Stasera la partita vogliamo vincerla come tutte le altre. Non sarà questa partita a cambiare la strategia della società, ma siamo molto concentrati su stasera per la progettualità e l'obiettivo che ci siamo posti"