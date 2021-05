Serie A, calendario e orari dell'ultima giornata

Tra sabato 22 e domenica 23 maggio si gioca la 38^ e ultima giornata di campionato. In contemporanea le gare con in palio punti decisivi per la classifica: il programma completo con date e orari

Con un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha reso noti gli orari della 38^ e ultima giornata di campionato. Un turno che si giocherà tra sabato 22 e domenica 23 maggio e che vedrà le gare con in palio punti decisivi per l’accesso alla Champions, alle altre Coppe europee e per la lotta salvezza giocarsi tutti lo stesso giorno e allo stesso orario. Tre gli anticipi del sabato, tutti alle 20.45: si tratta di Cagliari-Genoa, Crotone-Fiorentina e Sampdoria-Parma. Domenica, alle ore 15, l’Inter campione d’Italia sfida l’Udinese a San Siro. Alle 20.45 il piatto pregiato del menù di giornata, con tutte le altre sfide che si giocano in contemporanea: Atalanta-Milan, Bologna-Juventus e Napoli-Hellas Verona decreteranno i verdetti Champions League. Allo stesso orario si giocano Sassuolo-Lazio e Spezia-Roma. Sempre alle 20.45, la sfida salvezza tra Torino e Benevento.