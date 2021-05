Il centrocampista nerazzurro si è sottoposto nella mattinata di lunedì a un intervento chirurgico di correzione del setto nasale, che lo costringerà ad alcuni giorni di riposo: in dubbio la sua presenza per l'ultima gara di campionato contro l'Udinese. Nessun problema invece in ottica Nazionale, a 25 giorni dal via dell'Europeo

Nicolò Barella si è sottoposto nella mattinata di lunedì a un intervento chirurgico di correzione del setto nasale, che lo costringerà a rimanere ai box per qualche giorno. A comunicarlo è l'Inter tramite il proprio sito ufficiale, dove ha specificato che l'intervento svoltosi nella clinica Humanitas di Rozzano è perfettamente riuscito. In dubbio dunque la sua presenza per l'ultima giornata di campionato, con l'Inter che ospiterà a San Siro l'Udinese. Difficilmente però lo staff tecnico nerazzurro correrà dei rischi con un giocatore reduce da un intervento, visto lo scudetto già conquistato ormai da qualche settimana. Non destano invece preoccupazione le sue condizioni a 25 giorni dall'inizio degli Europei: il centrocampista nerazzurro sarà regolarmente nella lista dei 26 convocati di Roberto Mancini per la competizione continentale.