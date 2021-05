Con il campionato a un passo dal termine, resta sempre da decretare l'ultima retrocessa dopo Crotone e Parma. Il discorso salvezza si è ormai ridotto a due squadre: Benevento e Torino. I giallorossi sono stati raggiunti sul pari dal Crotone a tempo scaduto nell'ultimo weekend, ma con tre punti di ritardo sono ancora in corsa in virtù delle due pesanti sconfitte incassate dai granata in pochi giorni: prima il 7-0 subito contro il Milan, poi il 4-1 in casa dello Spezia. La squadra di Nicola ha ancora il destino nelle proprie mani e 90 minuti in più dei ragazzi di Filippo Inzaghi per provare a raggiungere l'obiettivo. Martedì, infatti, il Toro sfiderà il fratello di Pippo, Simone, nel recupero contro la Lazio valido per la 25^ giornata. In caso di sconfitta a decidere chi finirà in Serie B sarà lo scontro diretto dell'Olimpico, in programma nell'ultimo turno, tra Torino e Benevento, con due risultati su tre a disposizione dei padroni di casa per restare in A.

Le combinazioni salvezza

Il Torino si salva se:



ottiene almeno un pareggio nelle ultime due giornate

Il Benevento si salva se: