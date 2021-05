Nel recupero della 25^ giornata di campionato, il Torino si gioca le chance di salvezza anticipata contro la Lazio. Alla squadra di Nicola basterebbe non perdere all'Olimpico per mandare in B il Benevento. In caso di successo biancoceleste, i granata sarebbero costretti a giocarsi tutto nell'ultima giornata di campionato nel match in casa proprio contro i campani. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD