Nicola: "È stata la salvezza più complicata"

L'allenatore del Toro commenta la salvezza: "La più complicata di quelle che ho ottenuto". Il presidente Cairo: "Faremo aggiustamenti, Belotti e Nicola? Vedremo". Analisi acuta quella di Sirigu: "Questa situazione nasce da lontano, poi è subentrata la paura. Giampaolo? Non eravamo pronti per il suo gioco"

Soddisfazione e lucidità nelle parole di Davide Nicola che commenta il pari dell'Olimpico contro la Lazio che vale la salvezza: "Questa salvezza è stata la più complicata di quelle che ho fatto per tante dinamiche, abbiamo ottenuto quello che avevamo promesso, avremmo potuto arrivarci prima ma per mille situazioni non ci siamo riusciti. Siamo arrivati a Roma e abbiamo visto il Papa - dice - La Lazio ha giocato 'alla morte' e io sono contento perché la salvezza è ancora più meritata. Siamo molto contenti. I ragazzi sono stati bravi dopo due gare fatte male, ci siamo dati compiti semplici per ritrovare qualche sicurezza, era una partita difficile, ma è anche vero che potevamo andare in vantaggio con Sanabria e forse avremmo sofferto meno. Belotti? Ha dimostrato che le qualità di un giocatore non sono solo tecniche ma anche caratteriali, al momento non è al top, ma per me è straordinario da tutti i punti di vista". Una rincorsa che parte da un lavoro certosino: "Il lavoro è stato fatto da un punto di vista tecnico-tattico partendo da una valutazione della rosa e provando a dare dei principi miei di gioco più verticale quando prima erano abituati ad altro, c’è stato anche un lavoro a livello mentale ma soprattutto nell’ultimo periodo. Il futuro? Per rispetto dei tifosi e dei giocatori ora dobbiamo pensare all’ultima partita per il resto dirò quello che penso ma lo farò più avanti".

Cairo: "Belotti? Voglio capire cosa vuole fare" approfondimento Muro Toro, 0-0 con la Lazio all’Olimpico: è salvo Rasserenato il presidente del Torino Urbano Cairo dopo la salvezza conquistata: "Abbiamo fatto un secondo tempo molto importante, eravamo un po’ spaventati e sulle gambe, abbiamo subito un po’ ma abbiamo colpito il palo con Sanabria, chiaramente la Lazio ha dato tutto ed è giusto così indipendentemente che Simone sia fratello di Filippo, hanno onorato il campionato - dice - E’ stata una stagione molto particolare, siamo partiti male, poi ci siamo ripresi, poi è arrivato il Covid dopo Cagliari. Abbiamo fatto una serie di risultati negativi. Con lo Spezia c’erano ancora le scorie della gara con il Milan e oggi era una gara complicata. La squadra non è molto distante da quella che arrivò 7^ due anni fa, adesso dovremo lavorare con Vagnati per fare tutti gli aggiustamenti del caso e non avere queste sofferenze. Nicola ha fatto un grande lavoro con il suo staff, eravamo partiti troppo male prima, lavoreremo per fare dei campionati diversi dagli ultimi due. Belotti e Nicola? Adesso parleremo bene con tutti e due, il Gallo ha un anno di contratto, ora andrà all’Europeo e poi voglio capire cosa vorrà fare. Con Nicola presto ci parleremo".