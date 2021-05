Martedì 18 maggio Zaniolo ha sostenuto alcuni test a Villa Stuart, propedeutici alla visita che sosterrà in Austria con il professor Fink e che verrà pianificata nei prossimi giorni. I controlli al ginocchio operato a settembre hanno dato risposte più che positive. Adesso il calciatore attende solamente il via libero definitivo da parte di Fink per decretare completato il recupero dall'infortunio e mettersi nuovamente a totale disposizione della Roma di José Murinho: di fatto, tornando in campionato ad agosto Zaniolo ha perso un anno per infortunio.