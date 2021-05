Secondo il portale americano la società nerazzurra, di proprietà della società di private equity LionRock Capital Ltd, potrebbe cedere il 30% delle quote alla Oaktree Capital Group. Una mossa per sostenere l'Inter in un momento di difficoltà finanziaria e che porterebbe il fondo statunitense ad assumere il controllo del club qualora Suning non riuscisse a ripagare il debito in tre anni

L'Inter potrebbe cedere a breve il 30% del suo pacchetto azionario a Oaktree Capital Group. È quanto riferisce Bloomberg, secondo cui il fondo statunitense sarebbe pronto a rilevare la quota di minoranza di proprietà della società di private equity LionRock Capital Ltd per un accordo da 275 milioni di euro (336 milioni di dollari), volto a sostenere le difficoltà finanziarie del club nerazzurro. L'annuncio potrebbe arrivare non appena ci saranno le dimissioni dal Cda di Tom Pitts, membro in quota Lion Rock. Secondo lo stesso portale specializzato, Oaktree collaborerà inizialmente con Suning per sistemare il bilancio della squadra neo-campione d'Italia, ma qualora l'attuale proprietà non fosse in grado di ripagare il suo debito dopo tre anni, il prestito potrebbe trasformarsi in azioni permettendo al fondo statunitense di prendere il controllo dell’Inter, un'operazione simile a quella avvenuta con il Milan di Elliott dopo le insolvenze dell'ex proprietario cinese Yonghong Li.