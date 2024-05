Inter, ore decisive: sorpresa Zhang o Oaktree?

Nel caso in cui Zhang non riuscisse a trovare le risorse necessarie per ripagare il prestito né riuscisse a strappare una eventuale proroga, Oaktree dovrebbe fin da subito avviare le pratiche per l'escussione del pegno sulle quote di maggioranza del club: diventerebbe così proprietario dell'Inter, come era successo nell'estate 2018 con il Milan in una situazione simile tra Yonghong Li e il fondo Elliott. L'escussione del pegno peserebbe sul 99,6% delle quote dell'Inter, visto che in pegno non ci sono solo le quote in mano a Suning (68,55%), ma anche il 31,05% del fondo LionRock. Il fondo Oaktree diventa così proprietario e spetterà a lui sia la gestione che la futura eventuale vendita del club.