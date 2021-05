Il centro di Genova a tinte blucerchiate fino a domani: i tifosi festeggiano i 30 anni dallo scudetto. In piazza De Ferrari la possibilità di esaudire un sogno: fare un selfie con la coppa dello scudetto. E poi in via XX settembre migliaia di bandiere blucerchiate, mentre nel centro sportivo della squadra spicca un mega striscione con scritto "Vinto, visto, vissuto"

Compleanno speciale per i tifosi blucerchiati: il 19 maggio del 1991 la Sampdoria conquistava lo scudetto battendo 3-0 il Lecce al Ferraris. 30 anni dopo, i tifosi blucerchiati festeggiano l'anniversario del titolo: fino alle 20 grazie all'iniziativa della società che ha preparato un palco in piazza De Ferrari potranno fare un selfie con la coppa dello scudetto. E sempre questa mattina via XX Settembre si è risvegliata blucerchiata, con migliaia di bandiere blucerchiate che sventolano intervallate dal tricolore. Mentre a Bogliasco, dove si trova il centro sportivo della Samp, c'è un mega striscione su sfondo blucerchiato con scritto "Vinto, visto, vissuto" e un gigantesco cartellone pubblicitario comprato dalla Federclubs: una bandiera blucerchiata con lo scudetto in mezzo e in fondo la scritta 'Vestiti per la festa, di certo lei ci riconoscerà 1991-2021'.