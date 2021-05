Le sorelle Mantovani ricordano scudetto Samp '91

“Il mio primo ricordo di quello scudetto vinto il 19 maggio 1991 l'ho vissuto alla radio – racconta Ludovica - perché ero a Ginevra. Una partita che ho vissuto con l'emozione di Tutto il calcio minuto per minuto con la voce di Enrico Ameri e i collegamenti dai campi. Perciò da un lato con la tristezza di non essere allo stadio con tutta la mia famiglia, d'altro con il fascino che avvolgeva il calcio radiofonico. Il giorno dopo, aprire la Gazzetta e vedere “Sampdoria tricolore” fu una gioia immensa, soprattutto perché sai che hai meritato quella prima pagina”. Molto diversa la memoria che Francesca ha di quel giorno: “Ero allo stadio e mi ricordo le squadre in campo con una coreografia dei nostri tifosi davvero... da scudetto". Un traguardo arrivato quel giorno anche se "capii che era fatta - ricorda Francesca- il giorno dello scontro diretto contro l’Inter, a San Siro. Rivedo me che scendo dal terzo anello, incinta di mia figlia, correndo come una matta. Mi dicevano fermati! E io: no, che stiamo per vincere lo scudetto !”

Trent’anni dal ricordo più speciale della vita, dall’apice dell’orgoglio familiare, quello scudetto blucerchiato che conquistò la simpatia di un intero paese . Perché, come scolpiva Vujadin Boskov, “Sampdoria è come bella ragazza che tutti vogliono baciare”. Per le sorelle Francesca e Ludovica Mantovani , è anche uno dei ricordi più intensi del genitore, quell’indimenticabile Presidente che ogni membro di quella squadra, dai campioni Vialli e Mancini ai massaggiatori e raccattapalle hanno rubricato come una figura paterna .

L’understatement era un mantra del presidente Mantovani il quale, come scrive Giorgio Porrà nella puntata de L’Uomo della Domenica “Sampdoria Campione” , seduceva col sorriso garbato , i gesti misurati, l’affettuosa severità, persino con le asprezze improvvise . Tanto che “quando andavi a parlare con lui, uscivi che ti sembrava di camminare sulle acque” , come racconta Vialli . “Lo stile di famiglia è stato sempre molto morigerato – conferma Francesca -, non abbiamo mai esagerato . Papà pretendeva un comportamento sempre esemplare. A me ragazzina in tribuna d’onore diceva: vedi quella signora là come si comporta? Ecco tu non dovrai mai fare così. Per cui ho passato anni seduta vicino a lui a comportandomi bene. Poi a un certo punto sono passata in gradinata sud e lì proprio ho cambiato genere e mi sono vendicata di tutto ciò che non avevo potuto fare precedentemente. Però la Coppa Disciplina , l’educazione dei suoi giocatori, dei suoi tifosi, questa era una cosa alla quale mio papà teneva tantissimo, oltre le vittorie sul campo". Ludovica conferma: “Mi ricordo una volta che incontrò Giovanni Invernizzi e, passandogli dietro, fece solo un gesto, quello delle forbici. Il giorno dopo il giocatore andò a tagliare i capelli. Questo era mio padre. Non solo i calciatori dicono che lo ricordano come un padre. In lui c’era un'etica che ha coinvolto tutti, anche i tifosi .”

Cinque minuti per definire un contratto

Il Mantovani privato, raccontato dalle figlie non differisce da quello pubblico. “Era rispettato perché è sempre stato un uomo di parola, ci metteva cinque minuti per definire un contratto – dice Francesca -. I giocatori sapevano di trovarlo sempre, quindi spesso passavano in sede con famiglie e bambini, andavano direttamente a bussare alla sua porta e c’era sempre tempo per un saluto, anche a casa nostra. Per certo li ha molto viziati, contrariamente a quanto ha fatto con noi figli. Io ogni tento ero un po’ invidiosa del fatto che per loro era quasi sempre si. Però dovevano essere in ordine, con bei vestiti, ben curati. In televisione si andava rigorosamente in divisa".

Dalle monetine a Diabolik: i riti del Presidente

Come ogni tifoso che si rispetti anche il Presidente aveva i suoi riti e le sue piccole manie. “Lavorava molto, si alzava prestissimo e tornava tardissimo – spiega Ludovica -era un uomo che sapeva quale peso poteva avere ogni sua decisione e voleva essere sempre presente con i suoi collaboratori. La routine della domenica era diversa, entravano in ballo le cabale, da un certo numero di Diabolik che veniva passato di mano da mio padre a mia sorella, a mio fratello e poi a me, che ero l’ultima a leggerlo, fino alle monetine che mio padre teneva sempre in tasca e regalava anche ai giocatori. Toccare la monetina per mio padre era proprio un simbolo di un suo percorso giornaliero.”