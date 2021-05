"È stata una stagione estenuante, ne abbiamo vissute praticamente due in una, è stata impegnativa per tutti. Chiudiamo questa annata sportiva con la qualificazione in Europa per la quinta volta consecutiva. C’è rammarico per la mancata qualificazione Champions ma resta un'ottima stagione". Esordisce così Simone Inzaghi ai microfoni di Lazio Style Channel alla vigilia della trasferta di campionato contro il Sassuolo, ultima di Serie A. Match che i biancocelesti affronteranno senza Ciro Immobile, non convocato: "Domani avremo delle defezioni, non ci saranno gli squalificati, così come Milinkovic, mentre Immobile è stato colpito da un virus e ha manifestato qualche linea di febbre; ciò nonostante andremo senz'altro a disputare la fare nostra patita onorando il campionato come abbiamo sempre fatto", ha proseguito Simone Inzaghi.