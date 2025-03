Montolivo: "Milan, da 2º a 9º dopo aver speso 100 milioni"

Il ko del Milan al Maradona è stato a lungo analizzato a Sky Calcio Club dagli ospiti di Fabio Caressa. Tra tutti, in particolar modo, da Riccardo Montolivo che ha indossato la maglia rossonera dal 2012 al 2019, ricoprendo anche il ruolo di capitano: "Il Milan non è mai in controllo della partita e si fa condizionare dagli episodi. Non ha una sua identità e non affronta la partita da protagonista, è in balia degli episodi. Sembra che la squadra abbia delle letture individuali, non una lettura comune sulle situazioni di gioco, non c’è una idea di reparto".