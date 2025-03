Juventus, da Thiago Motta a Tudor: cosa è cambiato

La prima Juventus guidata in panchina da Igor Tudor ha trovato subito la vittoria. Nell'1-0 al Genoa tanti spunti di interesse e molte novità legate alla proposta di gioco profondamente diversa dalla precedente . I dati che emergono in maniera chiara riguardano soprattutto il possesso palla che, come i passaggi brevi, sono diminuiti sensibilmente. In aumento invece la verticalità delle azioni, affidata soprattutto a Vlahovic e l'intensità del pressing con la ricerca di un recupero palla molto più alto. Più spazio anche ai dribbling e alle giocate dei singoli nell'uno contro uno

Cosa non ha funzionato con Thiago Motta

L'analisi del Club si sposta poi sulla gestione di Thiago Motta. Secondo Montolivo la squadra si era un po' spenta e la società dopo la conferma iniziale evidentemente, anche dopo un probabile confronto con l'allenatore, ha cambiato idea decidendo per l'esonero. Anche per Marchegiani la decisione è più motivata dai rapporti personali che non da quello visto sul campo che era prevedibile rispetto a quanto era stato fatto a Bologna. E i dati mostrano una somiglianza impressionante fra l'esperienza di Thiago Motta alla Juventue e quella vissuta in precedenza con il Bologna. Numeri che coincidono in tantissimi elementi, gestione simile dello spogliatoio compresa la rotazione della fascia di capitano. Un modo di gestire la squadra simile che non ha attecchito nell'ambiente bianconero. Un limite di Thiago Motta? Un errore della società che non è stata capace di difendere la scelta di inizio stagione? L'incapacità di trovare un punto di incontro che avesse una ricaduta positiva sulla squadra? Domande tutte legittime e che ormai fanno già parte della storia bianconera