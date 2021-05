Ancora un problema fisico per Stefano Sensi. Il centrocampista dell'Inter, al 37' della sfida contro l'Udinese, nel tentativo di recuperare palla a Wallace si è procurato un risentimento muscolare all'adduttore destro. L'ex Sassuolo ha chiesto il cambio ad Antonio Conte, ed è uscito dal campo sulle sue gambe senza zoppicare. Al suo posto è entrato in campo Eriksen, autore del raddoppio nerazzurro.

Sensi è uno dei 33 convocati dal Ct Roberto Mancini per il raduno al Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula, in programma da martedì 25 maggio a giovedì 27 maggio e per l'amichevole contro San Marino a Cagliari del 28 maggio. Il centrocampista si sottoporrà agli esami strumentali per definire l’entità dell’infortunio e capire se potrà essere a disposizione del Commissario Tecnico, anche in vista di una possibile convocazione per l'Europeo che per l'Italia comincerà l'11 giugno contro la Turchia.