Bagno di folla per il Milan in partenza per Bergamo: VIDEO

Un appuntamento da non fallire per il Milan, che potrebbe tornare in Champions League a distanza di sette anni dall'ultima volta. Questa sera, domenica 23 maggio, la squadra di Stefano Pioli si giocherà la possibilità di partecipare alla più importante competizione per club sul campo dell'Atalanta, che a sua volta giocherà per conquistare uno storico secondo posto in campionato. E in vista della sfida decisiva, i tifosi rossoneri hanno voluto far sentire alla squadra tutto il loro appoggio "accompagnando" la partenza della squadra da Milanello.