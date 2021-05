I nerazzurri, già qualificati in Champions, vogliono una vittoria per conquistare uno storico secondo posto. Ma il Milan ha bisogno di un successo per arrivare tra le prime quattro e centrare l'obiettivo stagionale. Gasperini con il dubbio Muriel, Pioli punta su Leao: si parte alle 20:45, diretta su Sky Sport Uno

Dentro o fuori, emozioni a mai finire nella sfida tra Atalanta e Milan. I nerazzurri di Gasperini sono già qualificati alla prossima Champions, ma le motivazioni sono comunque tante: l'obiettivo è conquistare il secondo posto in campionato per la prima volta nella storia del club. I rossoneri di Pioli, al contrario, hanno bisogno di un successo per accedere aritmeticamente al principale torneo continentale, altrimenti dovranno fare i conti con i risultati degli altri campi (QUI il dettaglio della corsa Champions). Al Gewiss Stadium squadre in campo alle 20:45, diretta su Sky Sport Uno.