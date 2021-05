L'Inter è Campione d'Italia per la diciannovesima volta nella sua storia, il primo scudetto conquistato dalla presidenza di Steven Zhang. Anche il numero uno del club nerazzurro era presente a San Siro in occasione del match contro l'Udinese, per celebrare insieme alla squadra e per vivere in prima persona il momento della consegna della coppa. Al termine della gara, il presidente dell'Inter ha raccontato le proprie emozioni per questo successo e ha individuato in un momento particolare come quello della svolta della stagione: "L'ho capito dal primo allenamento che avremmo potuto vincere, l'ho confessato a diverse persone vicino a me che questo sarebbe potuto essere l'anno buono. Poi nella partita contro la Juventus in casa ho visto una squadra cresciuta, una squadra che davvero sarebbe potuta arrivare alla vittoria come poi è stato". E su Conte: "Ha spinto tutti noi verso l'obiettivo, non solo i giocatori. Lui è un grande motivatore e questo obiettivo è stato raggiunto anche e soprattutto grazie a lui".