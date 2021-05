Cosa ha detto Conte ieri

“A chi dedico lo scudetto? Onestamente a me stesso – aveva dichiarato a Inter Tv -. Non è stato un percorso semplice in questi due anni, ho dovuto tirare fuori tutto da dentro di me. In certi momenti vengono dei dubbi, anche su te stesso. Venendo all'Inter mi sono messo in discussione perché arrivavo in una squadra che non vinceva da tanto. Abbiamo lavorato e dopo un anno di lavoro abbiamo fatto qualcosa di incredibile. Questo scudetto è un’impresa”