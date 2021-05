Il portoghese con un lungo post ha celebrato i sucessi ottenuti, conquistando tutti i trofei nazionali nei 3 top campionati in cui ha giocato: "La vita di un top player è fatta di alti e bassi. Sapere di lasciare il segno e dare gioia ai tifosi sono i motivi che mi spingono a fare sempre di più". Un messaggio che per certi versi però resta enigmatico sul futuro

Un messaggio in cui celebra il fatto di aver vinto tutti i trofei nazionali nei tre top campionati in cui ha giocato, e i suoi record personali. Il lungo post sui social di Cristiano Ronaldo (pubblicato, cancellato e poi rimesso con alcune minime modifiche) resta però enigmatico sul futuro. I tifosi della Juve sperano che non si tratti di un bilancio finale. "La vita e la carriera di ogni top player è fatta di alti e bassi. Anno dopo anno, abbiamo affrontato squadre fantastiche con giocatori straordinari e obiettivi ambiziosi, quindi dobbiamo sempre dare il nostro meglio per tenerci a livelli d'eccellenza. Quest'anno non siamo riusciti a vincere il campionato, faccio i complimenti all'Inter per aver meritato il titolo. Tuttavia, devo considerare tutto ciò che abbiamo raggiunto quest'anno con la Juve, sia in termini individuali che collettivi. La Supercoppa Italiana , la Coppa Italia e il titolo di capocannoniere della Serie A mi riempiono di gioia, principalmente dovuta alla difficoltà di ottenere questi successi, in un paese in cui niente è facile da vincere. Con questi traguardi, ho raggiunto un obiettivo che mi ero posto fin dal primo giorno che arrivai in Italia: vincere il campionato, la Coppa e la Supercoppa, essere il miglior giocatore e il capocannoniere in questa grandiosa nazione di calcio, ricca di giocatori fortissimi, grandissimi club e con una propria cultura calcistica ".

vedi anche

CR7 zittisce le polemiche: "Orgoglioso della Juve"

"Ho già detto che io non inseguo i record, sono i record ad inseguire me. Per coloro che non capiscono cosa voglio dire, è molto semplice: il calcio è un gioco di squadra ma è attraverso il superamento individuale che aiutiamo le nostre squadre a raggiungere i loro obiettivi. È ricercando sempre di più sul campo, lavorando sempre di più fuori dal campo, che i record alla fine emergono e i titoli collettivi diventano inevitabili, gli uni sono la naturale conseguenza degli altri"

"Dunque, sono molto orgoglioso che questo fatto sia stato ampiamente ribadito in questi giorni: campione in Inghilterra, Spagna e Italia; vincitore della coppa nazionale in Inghilterra, Spagna e Italia; vincitore della Supercoppa in Inghilterra, Spagna e Italia; miglior giocatore in Inghilterra, Spagna e Italia; capocannoniere in Inghilterra, Spagna e Italia; oltre 100 gol con un club in Inghilterra, Spagna e italia. Nulla rispetto alla sensazione di sapere che ho lasciato il segno nei paesi in cui ho giocato e che ho dato gioia ai tifosi che ho rappresentato. Questo è ciò per cui mi alleno, questo è ciò che mi spinge e questo è ciò che continuerò sempre a raggiungere fino all'ultimo giorno".

"Grazie a tutti coloro che hanno preso parte a questo viaggio! Siamo uniti!"