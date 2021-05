Rimasto in panchina per tutta la partita al Dall'Ara (scelta tecnica di Pirlo), il portoghese ha festeggiato sui social la qualificazione in Champions League della sua squadra. Una delle foto postate, però, ha uno sfondo polemico: il dito indice davanti alla bocca a zittire tutti, poi l'immagine della festa nello spogliatoio bianconero allo stadio Dall'Ara.

BOLOGNA-JUVE 1-4, GOL E HIGHLIGHTS - PIRLO: "MI VEDO ANCORA QUI"