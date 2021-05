Morto Arturo Gentili, vinse la C. Italia nel '63

Atalanta in lutto per la morte di Arturo Gentili, ex attaccante nerazzurro che vinse la Coppa Italia nel 1963 battendo in finale il Torino a San Siro. Gentili aveva 85 anni

Atalanta in lutto per la scomparsa a 85 anni di Arturo Gentili. "Bergamasco di Stezzano, di ruolo attaccante, Gentili ha indossato la maglia nerazzurra per otto stagioni, dal 1955 al 1963, collezionando complessivamente 68 presenze e 13 gol - si legge nella nota sul sito ufficiale -. Arturo Gentili fa parte di quell'Atalanta che, battendo in finale 3-1 il Torino, il 2 giugno 1963 al Giuseppe Meazza di Milano si aggiudicò la Coppa Italia. Il Presidente Antonio Percassi e tutta la famiglia Atalanta partecipano al dolore dei familiari di Gentili ai quali rivolgono le più sincere e sentite condoglianze". Centravanti e poi ala cresciuto nel Leffe, poi con le maglie di Varese e Triestina prima di concludere alla Gallaratese in D, i funerali di Gentili si terranno giovedì alle 9,30 nella chiesa parrocchiale di Stezzano, dov'era nato il 5 febbraio 1936