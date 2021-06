Arturo Vidal è risultato positivo al Covid: a comunicarlo è stata la Nazionale cilena attraverso il proprio sito ufficiale, visto che in questi giorni il centrocampista dell'Inter si trova in ritiro con la propria selezione in vista della Copa America che prenderà il via il prossimo 13 giugno. La Roja ha fatto il punto sulle condizioni del proprio calciatore: "Informiamo che nell’esame preventivo giornaliero effettuato lunedì 31 maggio è stata diagnosticata ad Arturo Vidal la positività al Covid. Arturo è stato ricoverato e isolato dal gruppo per più di 72 ore come misura preventiva indicata dall’equipe medica, a causa della presentazione di una grave tonsillite pleurica, già indicata in precedenza dalla squadra medica. Il tutto è stato corroborato da specialisti in malattie infettive e respiratorie e con tamponi negativi nei giorni 25, 29 e 30 maggio". La Nazionale cilena ha specificato anche come il resto della delegazione si sia sottoposta a tamponi che hanno dato esito negativo nella giornata del 31 maggio e che effettueranno test giornalieri per limitare i rischi di un nuovo contagio all'intero del gruppo squadra.