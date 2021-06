“Il controllo è nulla senza la potenza”. O era il contrario? Ibrahimovic prosegue nella sua preparazione in vista del prossimo campionato, e su Instagram mostra alcuni degli esercizi a cui si sottopone. C’è spazio anche per lo yoga, con lo svedese sul suo yacth in una posa che richiede sicuramente controllo del proprio corpo e potenza e che, a voler essere maliziosi, richiama quella del Ronaldo interista – tra l’altro uno degli idoli calcistici di Zlatan, come ha sempre ammesso apertamente – quando con la sua posa da “Cristo Redentore” campeggiava sui cartelloni pubblicitari a fine Anni Novanta.