C'è chi parte per vacanze esotiche e chi approfitta del primo spazio temporale possibile per tornare lì dove è tutto cominciato. Come Victor Osimhen che, dopo aver concluso la sua prima stagione in Serie A - caratterizzata da 10 gol in 24 presenze -, ha deciso di far ritorno nella sua Nigeria, dove è cresciuto e ha mosso i primi passi da calciatore. Un'accoglienza da star per il 22enne, proprio come era accaduto l'ultima volta (quando l'eccessivo affetto dei connazionali gli era costato anche la positività al Covid), che ha ritrovato gran parte dei suoi amici nei sobborghi di Lagos. Lì, ad attenderlo, c'era una sorpresa bellissima: un murale in suo omaggio, realizzato dall'artista Badmus Kehinde Q. Destiny. E dopo aver celebrato e apposto la propria firma su questa nuova opera, in mezzo a tanti tifosi, Osimhen si è dedicato a ciò che sa far meglio: giocare a calcio. Ha preso così il via una partitella con i vecchi compagni d'infanzia e di adolescenza, in cui l'attaccante ha offerto i soliti lampi di classe. Nei campi dove è cresciuto, con addosso la maglia del Napoli: un ponte tra passato, presente e futuro.