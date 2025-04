L'allenatore bianconero a Dazn: "Il pari ci sta, anche per il periodo fisico e di testa da cui arrivava la squadra. Ci dà fiducia per crescere ancora di più. Ho visto la giusta mentalità"

"Vogliamo sempre vincere, ma questo pari ci sta, per il periodo fisico ma anche di testa da cui arrivava la squadra. Siamo sulla strada giusta, ci dà fiducia per crescere ancora di più". È un Igor Tudor soddisfatto quello che risponde alle domande post partita di Dazn alla sua seconda panchina alla Juventus. Dopo la vittoria sul Genoa dell'esordio, è pari 1-1 con la Roma: "Dobbiamo concedere meno, certo, oggi mancavano Bremer, Gatti e Cabal, la struttura dei giocatori decide tanto. Sicuramente serve più attenzione e c'è da migliorare. La partita? Il primo tempo mi è piaciuto tanto - prosegue Tudor -, abbiamo spinto bene e fatto cose interessanti. Poi, nel secondo tempo, la Roma ha cambiato sistema; e il gol da calcio d'angolo è un dettaglio che non deve essere solo un dettaglio. Nel finale penso volevamo vincerla più noi".