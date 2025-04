Gli ultimi risultati sembravano aver oscurato quanto costruito in precedenza, ma Baroni era sicuro che la sua Lazio sarebbe tornata ai livelli della prima parte di stagione: "Lo sapevo, la squadra stava lavorando bene. Siamo consapevoli che ci aspettano partite importanti e siamo pronti, oggi lo abbiamo dimostrato. I nuovi arrivi e il recupero degli infortunati ci permettono di fare rotazioni, questo è importante . Io non chiedo e non mi lamento mai, ma con tante partite ravvicinate e molte trasferte non è facile, soprattutto se hai delle assenze e dei ragazzi molto giovani arrivati a gennaio e su cui bisogna lavorare. Il finale di stagione è importante e noi ci siamo".

"Tavares non è grave, Castellanos è fondamentale per noi"

L'unica nota stonata del pomeriggio biancoceleste è il nuovo infortunio per Nuno Tavares: "Tavares stava bene, credo sia un nuovo affaticamento e spero nulla di importante". Pellegrini però è entrato subito bene in partita e l'allenatore laziale è soddisfatto della rosa: "Noi siamo ancora in corsa in Europa e in campionato perché abbiamo dato spazio e fiducia a tutti, oggi c'è stata una bellissima risposta. Con grandi prestazioni ci si avvicina a grandi risultati". In attesa di un recupero molto importante: "Castellanos è fondamentale per me, possiamo andare su di lui come vertice e sfruttare la sua profondità, oggi avrei voluto inserirlo ma la partita non lo ha permesso. Anche Dia e Dele-Bashiru però hanno fatto bene e si stanno riprendendo. Le tante defezioni hanno inquinato il rendimento passato, ma ora ci avviciniamo alle partite decisive con una fiducia che siamo stati bravi a non perdere mai".