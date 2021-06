"We fly", firmato Zlatan Ibrahimovic. Concetto con tanto di video in allegato pubblicato su Instagram per rendere ancora meglio l'idea. L'attaccante svedese del Milan – che lo scorso 18 giugno si è sottoposto a intervento chirurgico in artroscopia al ginocchio sinistro – si sta godendo le vacanze visto che è stato costretto a rinunciare all’Europeo con la sua Svezia causa infortunio e sembra già in perfetta forma. A testimoniarlo è il tuffo acrobatico dallo yacht che sta facendo velocemente il giro del web: ricorsa, due passi e… tuffo in acqua evitando le barriere dell’imbarcazione. Prima, in pieno stile Zlatan, sorriso di chi era ben cosciente della buona riuscita della performance.