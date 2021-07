"La Salernitana, in data odierna e nei termini stabiliti, in ottemperanza a quanto avanzato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha provveduto all’inoltro della documentazione richiesta". Con questo breve comunicato il club campano ha annunciato di aver inviato la nuova proposta di trust alla Figc per partecipare alla prossima Serie A. Un documento di dieci pagine, recapitato alla Federazione tramite posta certificata poco prima delle 19, a circa un'ora dalla scadenza fissata dalla Figc per le 20 di sabato 3 luglio. La Salernitana, che si era vista bocciare il primo progetto di trust la scorsa settimana, ha ritoccato i documenti: i trustee restano due, ma uno dei due avrà maggior potere decisionale. La Figc ha in programma un Consiglio Federale straordinario il prossimo 7 luglio, in cui verrà esaminata la questione. In caso di via libera per la partecipazione del club al prossimo campionato, salvo eventuali e successive autorizzazioni, non saranno consentite operazioni di mercato tra Lazio e Salernitana. La società campana ha inoltre presentato un business plan per dimostrare la piena capacità del club di autogestirsi dal punto di vista finanziario.