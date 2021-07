Esordio ufficiale nel mondo della musica per il difensore dell'Inter e della nazionale olandese, appassionato di pianoforte. Il brano unisce musica e calcio in un testo che parla di fratellanza, unione nella sofferenza e libertà d’espressione

Una nuova avventura distante dal calcio per Stefan De Vrij . Il difensore dell 'Inter e della nazionale olandese, infatti, è pronto a fare il suo esordio ufficiale nel mondo della musica . Merito di una collaborazione con i Keemosabe , giovane band rock/pop moderno nota per le sue partecipazione ai princiipali festival europei. De Vrij, grande appassionato di musica, sarà infatti tra i protagonisti del singolo " Hey Brother ", in uscita il 9 luglio su tutte le piattaforme digitali.

De Vrij e il pianoforte: passione infinita

Il testo di "Hey Brother" unisce musica e calcio in un brano che intreccia tra i suoi temi fratellanza, unione nella sofferenza e libertà d’espressione. L'anima pop/rock dei Keemosabe incrocia l'anima musicale di De Vrij. Una passione mai nascosta dal difensore olandese, campione d'Italia con l'Inter e protagonista in Euro 2020 nel cammino dell'Olanda, eliminata agli ottavi di finale. A fine aprile lo stesso De Vrij aveva ha pubblicato su Instagram il video di una propria performance al pianoforte, ricevendo i complimenti di tanti tifosi. Una scena replicata un mese dopo. A fine maggio il gigante olandese era salito sul piccolo palco del Teatro comunale di Nardò (provincia di Lecce), dove si trovava per le vacanze, e aveva iniziato a suonare il pianoforte accompagnato dal violoncello di Redi Hasa. Ora De Vrij avrà la possibilità di mostrare il lavoro registrato in studio insieme ai Keemosabe e dare voce al pianoforte, la sua più grande passione dopo il calcio.