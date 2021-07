Inzaghi scelta giusta? I numeri dicono sì

L'ex Lazio è fuori dalla top ten degli allenatori che hanno speso di più sul mercato in Serie A negli ultimi quattro anni, ma nonostante questo è riuscito a conquistare tre trofei con i biancocelesti valorizzando giocatori come Milinkovic-Savic e Luis Alberto. I numeri dicono che Simone Inzaghi è l'uomo giusto per raccogliere la pesante eredità di Antonio Conte. L'APPROFONDIMENTO