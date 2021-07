Dopo la fine degli Europei con il Belgio, l'attaccante del Napoli si è sottoposto a un intervento di stabilizzazione della spalla sinistra. Dovrà riposare 2-3 settimane per poi iniziare il percorso riabilitativo

Si è concluso con la sconfitta contro l'Italia ai quarti di finale l' Europeo di Dries Mertens con il Belgio. L'attaccante del Napoli è stato impiegato negli ultimi 20 minuti contro gli azzurri, senza però riuscire a incidere sul match. Conclusa l'avventura a Euro 2020, Mertens ha potuto così sottoporsi a un intervento di stabilizzazione della spalla sinistra . Un'operazione effettuata in Belgio, da parte del dottor Declercq e sotto la supervisione del dottor Raffaele Canonico, medico sociale del Napoli. "Il giocatore osserverà un periodo di riposo di 2-3 settimane e poi inizierà il percorso riabilitativo", ha precisato il club azzurro sul proprio sito ufficiale.

Gli Europei di Dries Mertens

L'ultima stagione dell'attaccante belga è stata condizionata dai problemi alla caviglia: appena 10 gol realizzati nelle 38 partite giocate. A Euro 2020, invece, ha totalizzato 4 presenze, senza mai segnare. Partito titolare nella prima gara, non ha preso parte ai 3 gol che il Belgio ha segnato contro la Russia. Nella seconda, invece, è stato sostituito nell'intervallo con la sua squadra in svantaggio, prima della rimonta avvenuta nella ripresa contro la Danimarca. Nella terza gara, quella contro la Finlandia, non è stato impiegato. Agli ottavi di finale contro il Portogallo è entrato al 48' dopo l'infortunio di De Bruyne, mentre ai quarti contro l'Italia ha giocato appena una ventina di minuti.