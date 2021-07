Italia-Belgio si rigioca? No, nessun caso o richiesta ufficiale. È soltanto la curiosa petizione lanciata in Belgio nelle scorse ore e che viaggia ormai verso le 3mila firme raccolte. Dietro, in realtà, non c'è niente di serio. Come appare immediatamente anche dal titolo che l'accompagna: "Rigiocare il quarto con l'Italia per perderlo nuovamente". Una chiave ironica per accettare una sconfitta che la squadra allenata dal ct Roberto Mancini ha conquistato con merito sul campo dell'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Negli occhi dei tifosi azzurri, d'altronde, sono ancora impressi il gol da attaccante puro di Barella o il tiro a giro di Insigne che sono valsi la qualificazione per la semifinale contro la Spagna. E lo stesso sembra valere per i sostenitori dei Diavoli Rossi: "Abbiamo perso contro i più forti, lo scopo è dimostrare a che punto fossero davvero più forti", la scherzosa descrizione allegata alla petizione.