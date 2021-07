Suning.com ha ceduto il 17% delle sue quote a un gruppo di investitori, sia privati che esponenti del governo cinese. Tra di loro ci sono diversi colossi dell'economia cinese, tra cui Alibaba e Xiaomi. "Il fondo sosterrà Suning a crescere in modo sano e stabile", così recita il comunicato che ufficializza l'operazione

Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane, è arrivato il comunicato ufficiale: Suning.com ha ceduto il 17% delle sue quote a un gruppo di investitori, sia privati che esponenti del governo cinese. Il fondo (che al suo interno vede colossi dell'economia cinese, come Alibaba, Haier, Xiaomi e TCL) è intervenuto con un acquisto di quote di 1,14 miliardi di euro compiendo un ulteriore passo nel tentativo del governo cinese di sostenere le attività industriali del proprio paese. Come riportato da Bloomberg, nessuna delle aziende coinvolte avrà una quota di controllo sulla società, che rimane a Zhang Jindong , tuttavia il peso del chairman del gruppo (e proprietario dell'Inter) diminuirà all'interno della società.

"Il fondo sosterrà Suning a crescere in modo sano e stabile"

Non si verificherà comunque la cessione delle quote alle società statali e nella giornata di ieri, in seguito al raggiungimento dell'accordo, le azioni di Suning sono salite del 10% nella borsa di Shenzen. "Il portafoglio di investitori diversificati aiuterà Suning.com a migliorare ulteriormente la governance aziendale, le operazioni e la trasformazione del business come fornitore di servizi al dettaglio. Il fondo sosterrà attivamente Suning per crescere in modo sano e stabile", così recita il comunicato che ufficializza l'operazione.