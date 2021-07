Inter, Inzaghi sarà presentato il 7 luglio alle 13

Il nuovo allenatore dell'Inter parlerà in conferenza stampa il prossimo 7 luglio alle 13.00 insieme a Giuseppe Marotta. Il suo ingaggio era stato ufficializzato lo scorso 3 giugno: l'ex Lazio si è legato al club nerazzurro per due anni

L'Inter, attraverso i propri account social, ha comunicato la data della presentazione del nuovo allenatore Simone Inzaghi. L'ex Lazio, che prenderà il posto di Antonio Conte, parlerà in conferenza stampa mercoledì 7 luglio alle 13.00 insieme a Giuseppe Marotta a San Siro. Inzaghi ha firmato un contratto biennale da circa 4 milioni di euro a stagione. Lo scorso 3 giugno, giorno dell'annuncio ufficiale, il nuovo allenatore dell'Inter aveva visitato il centro sportivo nerazzurro ad Appiano Gentile insieme all'agente, Marotta e Ausilio. In serata aveva invece cenato in un albergo di Milano con la dirigenza al completo, compreso il presidente Steven Zhang.