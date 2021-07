Spalletti LIVE: "Qui completo mio tour dell'anima"

Cosa pensa del rinnovo di Insigne e che giudizio dà del suo Europeo?

"Secondo me sarebbe meglio parlare con lui che con me. Ma siccome io di Insigne ne parlo bene, penso di non turbarlo. Io con Insigne ho parlato per telefono perché gli ho fatto i complimenti dopo un gol in Nazionale e gli ho detto che mi farebbe piacere fare questo percorso con lui al mio fianco. Poi naturalmente nel calcio ci sono anche altre questioni e altre situazioni, le andremo ad analizzare insieme quando tornerà. Chiaramente faccio i complimenti per l'Europeo spettacolare a lui e a Di Lorenzo. Insigne più volte ha fatto vedere il suo marchio di fabbrica e qui si possono aggiungere anche i complimenti a Di Lorenzo, un giocatore completo: forte dal punto di vista fisico, presente, che si adatta a fare tutto con grande qualità. Faccio i complimenti anche alla Nazionale, a Mancini per la squadra che ha allestito. È abbastanza visibile che assomiglia più a una squadra che non a una selezione e si capisce che molto del suo tempo ad allenare lo spende dalla parte offensiva del campo, contrariamente a quanto si fa di solito. Io non li ho mai visti allenare, ma sono convinto e sicuro che molti allenamenti sono fatti per giocare un calcio offensivo. Per questo gli faccio i complimenti, anche se nell'ultima partita alcuni hanno trovato il pelo nell'uovo. Ma non si poteva fare altrimenti, è lì che si vede la qualità di questa squadra che si è adattata alla Spagna e ha coperto tutti gli spazi".