Giovedì 8 luglio è il "giorno del mister" su Sky Sport. Quattro allenatori della Serie A si presentano con i loro nuovi colori. Si inizia con Dionisi al Sassuolo (in corso in questo momento), si prosegue con Mourinho alla Roma alle 13:30, Spalletti per la prima volta da allenatore del Napoli alle 15, alla stessa ora conferenza di Juric insieme a Urbano Cairo, presidente del Torino. Tutto in diretta su Sky Sport 24 e su skysport.it

INTER, IL PRIMO GIORNO DI RADUNO LIVE