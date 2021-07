Sarri: "Mourinho? Io citerò soltanto me stesso"

Mourinho ha citato Marco Aurelio, lei chi citerà immaginando la sua Lazio?

"Io questo dualismo con Mourinho non riesco a vederlo. L'ho conosciuto ed è un grande personaggio, mi sta simpatico. Poi ha vinto più di me, quindi ha un pedigree più elevato del mio. Nel derby noi faremo non di tutto, ma di più per vincere. Al momento non ho grandi citazioni da fare: citerò più me stesso che altri personaggi. Vorrei vedere la squadra che ha un grande spirito di sacrificio durante la settimana per poi comandare le partite la domenica. Vorrei vedere questo e credo che ci sono i presupposti. Il primo motivo per cui sono qui è di carattere personale, perché ho visto che in questa società posso esprimere ciò che mi piace. Poi, il secondo motivo, è che ci sono i presupposti per giocare il calcio che voglio".