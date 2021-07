La gioia per l'Europeo conquistato dall'Italia ancora non è passata, ma è già tempo di cominciare a pensare alla nuova stagione per le squadre di club. Nella giornata successiva al trionfo azzurro nella notte di Wembley, la Lega di Serie A ha ufficializzato le date della prossima stagione. Il campionato prenderà dunque il via il prossimo 22 agosto e andrà avanti per 38 giornate fino a domenica 22 maggio 2022. L'inizio della Serie A verrà anticipato dai primi turni della Coppa Italia nei fine settimana dell'8 e del 15 agosto: competizione che ci porterà alla finalissima del prossimo 11 maggio. Ecco il programma completo della prossima stagione.