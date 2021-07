Barrow positivo al Covid, niente ritiro a Pinzolo

L'attaccante gambiano, rientrato lunedì a Casteldebole, è risultato positivo a un test effettuato durante il raduno di inizio stagione. Mercoledì non partirà con la squadra per il ritiro in programma a Pinzolo dal 14 al 24 luglio

Un caso di Covid-19 per il Bologna durante il raduno in vista della nuova stagione di Serie A. Musa Barrow, rientrato nella giornata di lunedì a Casteldebole, è risultato positivo al tampone e si trova ora in isolamento domiciliare. L'attaccante gambiano, a inizio luglio acquistato a titolo definitivo dai rossoblù dopo un anno e mezzo di prestito dall'Atalanta, sarà costretto così a ritardare l'inizio della sua preparazione. Mercoledì è in programma la partenza per il ritiro di Pinzolo (provincia di Trento), dove la squadra di Sinisa Mihajlovic si allenerà fino al prossimo 24 luglio.