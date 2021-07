Giornalista positivo: in volo con atleti azzurri

Tokyo 2020, medico advisor Cio: casi Covid in linea con le attese

"Quello che stiamo vedendo è ciò che ci aspettavamo di vedere". Lo ha detto il dottor Brian McCloskey, advisor sanitario del Comitato Olimpico Internazionale nel corso di una conferenza stampa in merito ai 58 casi di Covid-19 rilevati alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Se tutti i test che facciamo dovessero essere negativi, non ci preoccuperemmo di farli - ha detto McCoskey - facciamo i tamponi perché sono il nostro modo di filtrare le persone che potrebbero sviluppare un'infezione. Ogni livello di filtraggio è una riduzione per tutti gli altri. I numeri che stiamo vedendo sono in realtà estremamente bassi, inferiori rispetto alle previsioni".