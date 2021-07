Parte con il sorriso la stagione 2021/22 della Roma. Lo testimoniano le immagini che arrivano da Trigoria, il centro sportivo che sta ospitando la prima parte del ritiro estivo. La squadra è stata protagonista di una cena a pochi passi dai campi di allenamento. Il fuoriprogramma è maturato però al termine del pasto, quando tutta la squadra si è alzata in piedi sulle sedie per cantare sulle note di "Grazie Roma", il celebre inno giallorosso scritto da Antonello Venditti. Uno spettacolo con tanto di "panolada", filmato e pubblicato su Instagram da José Mourinho: "Senza parole" il post firmato dallo Special One per accompagnare il video.