L'obiettivo è tornare in Champions per la nuova Roma targata Mourinho, impegnata in Conference League la prossima stagione. Il ritorno in A dello Special One (mai vincente al debutto nel nostro campionato) coinciderà con la sfida alla Fiorentina - il precedente più frequente alla 1^ giornata, 10 volte, ma mai terminato in parità -, seguita dalla trasferta a Salerno. Per chi non aspetta altro che il derby contro la Lazio di Sarri dovrà attendere poco, perché l'appuntamento è previsto già alla 6^ giornata, mentre il ritorno è fissato alla 30^ (ricordiamo che il calendario del girone di ritorno è asimmetrico rispetto all'andata). I giallorossi avranno due scontri diretti di fila sia all'andata, Juve e Napoli all'8^ e 9^ giornata, sia al ritorno, contro lo stesso Napoli e l'Inter. Questa sfida, in programma al 34° turno, sarà il ritorno di Mou nella San Siro nerazzurra da avversario. Il Venezia sarà l'ultima squadra che la Roma affronterà all'Olimpico, mentre l'epilogo andrà in scena a Torino contro i granata.

Il calendario completo della Roma