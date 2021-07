Serie A, oggi il calendario: tutti i criteri

Il commento al calendario della nuova Serie A sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 24 e in live streaming su skysport.it. Di seguito tutti i criteri e le regole adottate, le date della nuova stagione e le squadre partecipanti

A tre giorni dalla vittoria dell’Italia agli Europei ecco il primo atto ufficiale della nuova stagione di Serie A. Nasce il calendario della stagione 2021/2022, il primo asimmetrico (cioè con le partite del girone di ritorno che non ricalcano quelle dell’andata). I commenti al nuovo calendario in diretta su Sky Sport 24, Sky Sport Calcio e in streaming su skysport.it. Conducono Leo Di Bello e Federica Lodi con collegamenti dai ritiri delle squadre di Serie A. In studio Giancarlo Marocchi e Lorenzo Minotti assieme a Luca Marchetti, per tutte le ultime notizie di calciomercato.