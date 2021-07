All'esterno della Continassa, dove i bianconeri si sono radunati per la ripresa degli allenamenti, Pavel Nedved rassicura i tifosi sulla permanenza dell'attaccante portoghese: "Arriva, arriva". CR7 è atteso da programmi prima della fine di luglio

La Juventus è tornata al lavoro, con il raduno alla Continassa dove, già dalla mattinata, sono arrivati i giocatori per i test medici. Assenti, naturalmente, i nazionali, che godranno ancora di qualche giorno di riposo, ma i tifosi sono impazienti di rivedere soprattutto Cristiano Ronaldo, per avere la certezza della sua permanenza in bianconero.