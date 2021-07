L'Inter di Simone Inzaghi prosegue la sua preparazione ad Appiano Gentile in vista della prossima stagione. Tra una seduta di allenamento e un'altra, oggi per Hakan Calhanoglu c'è stato modo di rispondere ad alcune domande che gli sono state poste dai tifosi nerazzurri. È stata l’occasione per ribadire ancora una volta la ragione che lo ha spinto a firmare per la squadra campione d'Italia: "È stata una scelta facile venire qui. È accaduto tutto molto in fretta grazie al direttore Piero Ausilio e a Simone Inzaghi". Calhanoglu ha anche commentato il suo ambientamento nel nuovo gruppo: "Adesso sto iniziando a conoscere i nuovi compagni: ho già stretto amicizia con Radu, Kolarov, Nainggolan e Sensi". Poi ha parlato dei suoi cinque giocatori preferiti nella storia dell’Inter: "Zanetti, Ronaldo, Adriano, Eto’o e Sneijder". E inoltre, l'ex Milan ha anche svelato quale sarà il numero di maglia che porterà durante la prossima stagione: "Ho scelto la maglia numero 20. Di solito usavo il 10, allora 10+10 fa 20 e ho scelto di utilizzare questo numero".