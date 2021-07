Smalling: "Mourinho è perfetto per la Roma"

Il difensore inglese ha avuto Mourinho come allenatore anche nella precedente esperienza al Manchester United: "Mi ha scelto come capitano in finale di Europa League e abbiamo vinto assieme. E' perfetto per portare trofei"

in questo club, la storia di Jose mostra che la Roma ha scelto l'uomo perfetto per farlo".

" Mourinho è stata una sorpresa per tutti , c'è stato grande entusiasmo al suo annuncio - ha rivelato Chris Smalling agli inglesi della BBC -. Sapevo che i media avrebbero costruito qualcosa sulla nostra relazione ai tempi dello United. Dal mio punto di vista è stato un bene essere allenato da lui, abbiamo vinto un trofeo insieme e mi ha fatto capitano in quella finale di Europa League. Avere quindi un allenatore che ti conosce è un bene , un tecnico tra l'altro di successo e determinato nel vincere trofei a tutti i costi. So quanto sarebbe importante portare un trofeo

Quella volta con Mou...

Smalling ha giocato 100 gare nei due anni e mezzo sotto Mourinho allo United ma ogni volta si torna alle parole pronunciate dall’allenatore dopo quella partita fra Manchester United e Swansea del 2016, quando accuso pubblicamente Smalling (e Luke Shaw) di essersi rifiutati di scendere in campo perché non al meglio fisicamente. Ma Smalling spiega che quella storia è da tempo dimenticata: "Alla fine se l'allenatore non parla di te e non vuole che tu giochi, è allora che devi preoccuparti. Perché vuol dire che non ti vede più coinvolto. A Mourinho gli piace spingere tutti al limite, è quello che ha fatto in tutta la sua carriera e ha sempre raccolto risultati".

Gli sfottò per l'Europeo

"Sapevo che li avrei dovuti affrontare - ha raccontato -. Lunedì scorso sono stati tutti molto rispettosi perché mi vedevano estremamente deluso. Spinazzola è entrato con le sue stampelle e mi ha consolato un po'. Meno male che ha tenuto lontano la sua medaglia..."

I problemi fisici e la continuità

Smalling ha assicurato alla BBC di essersi completamente ripreso dagli infortuni al ginocchio e alla coscia che lo hanno condizionato nell'ultima stagione limitandolo a solo 21 gare. Continuità è la parola chiave, sia per lui che per la Roma: "Bisogna avere la mentalità di riuscire a restare uniti anche nei momenti difficili. Speriamo con José e il suo staff di riuscire a farlo. C'è un buon feeling attorno alla squadra, ci sono tutte le basi per fare bene. Ora bisogna solo lavorare assieme"