Il rispetto e lo spirito di gruppo prima di tutto, e questo Maurizio Sarri lo sa bene. A margine della seduta di allenamento mattutino ad Auronzo di Cadore, l'allenatore toscano ha ripreso alcuni tifosi che stavano criticando Vedat Muriqi. "Se risento dire qualcosa su Muriqi, faccio vuotare", ha detto Sarri ai tifosi avvicinandosi alla rete divisoria tra il prato e gli spalti, minacciando di mandare via tutti dal centro di allenamento. Tanti applausi di risposta da parte dei tifosi, con qualche "Bravo mister" di approvazione verso l’allenatore che ci ha messo la faccia per difendere l'attaccante kosovaro, che spesso è stato preso di mira dal tifo biancoceleste per la sua annata non molto fortunata.