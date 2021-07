"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano". Così come nel mondo del calciomercato. Sono già tanti i giocatori che hanno scelto di tornare nella propria ex squadra durante la sessione in corso, l'ultimo è Felipe Anderson di nuovo alla Lazio. Chi sono e le loro storie

MERCATO LIVE, TUTTE LE NOTIZIE